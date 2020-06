Piirangud Viljandi pidusid ei mõjuta, raskusi on peoliste hajutamisega

Saabuval nädalavahetusel tuleb Lennukitehases bändi 5Miinust kontsert ja 24. juulil tantsuüritus «Hype The Funk».

Viljandi linnavalitsuse kultuuriameti juht Jaak Raie ütles, et linnavalitsus jälgib riiklikke piiranguid hoolega ning Lennukitehase üritused on planeeritud vabasse õhku ja nii väikestena, et osalejate arvuga ei tohiks mingit muret tekkida.