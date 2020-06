See ei ole esimene ega viimane kord, kui saab ära anda asbesti sisaldavat ehitusmaterjali. Kui palju on nõukogude ajal ülipopulaarset katusekatet veel kasutusel, ei ole täpselt teada. Enam kui kümne aasta eest keskkonnaministeeriumis koostatud uuringust selgus, et järgmise 30 aasta jooksul tekib Eesti kodumajapidamistest umbes 190 000 tonni eterniidijäätmeid ning sellele tuleb veel lisada 71 000 tonni põllumajandusest. Eestis on viimasel paaril aastal asbestijäätmeid ehk enamasti eterniiti ladestatud rohkem kui 8000 tonni aastas.