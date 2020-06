Eesti Pandipakendi büroo- ja kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke tõdes, et inimesed on pandisüsteemi aastate jooksul hästi omaks võtnud. «Statistika näitab, et kümnest Eestis müüdud pandipakendist üheksa tuleb taaskasutusse. See on number, mis küündib meile eeskujuks olevate Skandinaavia riikide tasemele.»