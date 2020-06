Karksi-Nuias kordub täna õhtust möödunud suvi

Ehitus kujunesid oodatust pikemaks, sest töö käigus selgus, et sajuveesüsteem ei vasta nõuetele ja vajab uuendamist.

"See tõi mahtu nii palju juurde, et töid ei jõudnud eelmisel aastal ära teha," sõnas Mulgi valla abivallavanem Dmitri Orav. "Loodame väga, et selle suvega saame punkti panna."