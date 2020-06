Hulkuvast loomast tuleb teada anda või rääkida tema omanikuga

Viljandi valla keskkonnaspetsialist Liisa Riiner ütles, et viimastel kuudel, eriti sooja ilmaga, on vallavalitsuse poole pöördunud murelikke inimesi, kes on näinud hulkuvaid koeri ja kasse. "Inimesed liiguvad väljas rohkem ja loomi märgatakse. Sõidetakse jalgrattaga ja talude läheduses hakkavad koerad järele jooksma. Maal ongi see mure, et inimesed elavad hajusalt metsa ääres ning eeldavad, et nad võivad oma koera lahtiselt hoida," rääkis ta.