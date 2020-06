Noborigama ahjus on valmimas üle 1000 nõu

Kui Sakala pühapäeva lõuna ajal Kaljurahnu tallu jõudis, olid Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli keraamikaõpilased juba ahju kuumaks kütnud ja esemed sinna sisse ladunud. Juhendaja, keraamik Margit Terasmees ütles, et kütmisega alustati reede öösel kell 12. "Et see kõige kuumem osa jääks öösse. Lõpetasime kell 8 hommikul, ahi on äsja kinni pandud."