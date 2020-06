Lähipäevil on oodata vesist ilma

Esmaspäeval kostitab läänest lähenev madalrõhulohk Sylvia Eestit vihma, rahe ja äikesega, kuid palavus veel päriselt ei kao ning õhusooja maksimumid ulatuvad 28 kraadini.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, aga enne südaööd võib äikest olla. Puhub valdavalt idakaare tuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis.

Esmaspäeva päeval on Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul sajab kohati, aga lõuna paiku juba mitmel pool hoovihma. On äikest ja võib tulla rahet. Ida pool on pärastlõunani vähese pilvisusega sajuta ilm, siis suureneb ka seal hoovihma-, äikese- ja rahevõimalus. Õhtul läheb sadu intensiivsemaks. Puhub ida- ja kagutuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis.

Ööl vastu teisipäeva pilvisus tiheneb. Sajab hoovihma ja on äikest. On intensiivse saju ja tugevate tuulepuhangute oht ning võib tulla rahet. Tuul pöördub kagust läänekaarde ning puhub 3–9 meetrit sekundis. Sooja on 11–17, Ida-Eestis kuni 20 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikest. Vihmahood on mitmel pool intensiivsed, äikese ajal võib olla tugevaid tuulepuhanguid ning võimalik on rahe. Lääne poolt alates tihedam pilvemass eemaldub ja sajuhooge jääb harvemaks. Puhub läänekaare tuul liirusega 5–10, pärastlõunal saartel edelatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 17–23 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5–12, puhanguti 15, saartel ja Liivi lahe ääres kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 10–16 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5–12, puhanguti 15, saartel ja Liivi lahe ääres kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 16–21 kraadi.