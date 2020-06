Tääksis tulistatud kassi vigastused olid nii suured, et ta tuli magama panna

Facebooki gruppi "Sind on märgatud, Viljandis" tehti reede õhtul postitus, millest võis lugeda, et mõnda aega üht kassi toitnud pere leidis sellesama kassi raskelt vigastatuna. Looma oli kolm korda tulistatud nii, et tema alalõug ja keel olid purunenud. Postituses kutsuti inimesi ühtlasi üles naabruskonnas tähelepanelik olema.

Pererahvas leidis kassi raskelt vigastatuna. FOTO: Erakogu

Kassi toitis koos perega Kristina, kes liigse tähelepanu vältimiseks oma perekonnanime avaldada ei soovi. Ta rääkis, et kass hakkas neil külas käima juuni alguses, esmalt harva, kuid lõpuks juba päris tihti. "Algul ta eriti sõbralik ei olnud. Lapsed panid talle süüa ja juua, alati sõi ta kausi tühjaks. Siis hakkas ta järjest sõbralikumaks muutuma: lubas vahel pai omale teha ja puuke eemaldada. Õhtuti mängisid meie kiisu ja see hall kiisu läbi rõduklaasi omavahel."

Pererahvas oli juba plaaninud kassi endale võtta, kui nad tema omanikku ei leia, reedel aga ilmus kass välja väga raskelt vigastatuna. Kristina helistas kohe loomade varjupaika ning sealt tuldi kassile kiiresti järele ja viidi ta Männimäe loomakliinikusse.

Nagu Kristina nentis, helistati talle järgmisel päeval varjupaigast ning öeldi, et keegi on kassi tulistanud ja hoiatada tuleks ka naabreid, et nood hoiaksid oma koduloomadel silma peal. Kristina sai varjupaiga töötajalt ka täpsema info kassi seisundi kohta ning selle peale otsustas ta teha politseisse avalduse. "Politsei lubas anda info edasi kohalikule konstaablile ja loodan, et asjaga tegeletakse."

Viljandi varjupaiga juhataja Siiri Mängli rääkis, et varjupaiga töötaja leidis reedel eest väga tugevasti vigastada saanud kassi. "Ta hoidis suud lahti ja sealt tuli raipehaisu. Leidja ütles, et kass pole ilmselt mitu päeva söönud ega joonud."

Mängli nentis, et kui leitakse sellises seisundis kass, kes vajab viivitamatut arstiabi, viiakse ta kohe Männimäe loomakliinikusse. Kliinikus selgus, et kassil on vasaku alalõualuuharu murd, osa alalõualuust oli puudu. Loom ei saanud enam suud kinni hoida. Keel oli tal vaid osaliselt suus kinni ja verevarustuseta. Keele all oli tugev turse. Röntgenipilt näitas, et looma on lastud püssist.

"Seal ei olnud enam mitte midagi teha, edasine oleks olnud looma piinamine," lausus Mängli ja nentis, et loom tuli magama panna.

Tema sõnutsi ei ole vigastatud loomade leidmine kahjuks harv juhus. "Viljandis oleme mitme koha pealt toonud õhupüssikuulidega loomi. Karksi-Nuias oli hiljuti juhtum, kus kassil oli tugeva esemega löödud otse vastu nina nii, et see oli nii-öelda lilleks lahti läinud."

Kristina ütles, et ta ei oska looma vigastamises kedagi kahtlustada. "Oleme käinud ümberkaudsed talud läbi, et leida tema pere, aga kahjuks tulutult. Püssipauke oleme kuulnud pidevalt õhtuti, aga need kostavad kaugemalt. Sellepärast saigi tehtud sotsiaalmeedias postitus ja seda igal pool jagatud, et ehk leidub kuskil keegi, kes oskaks loosse selgust tuua."