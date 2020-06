Galerii. Viljandi Tulevik võitis Tallinna Kalevit pingelises mängus 2:1

29-kraadises kuumuses lõi kohtumise seitsmendal minutil esimese värava Tallinna Kalevi mängija Hannes Anier. Esimese poolaja lõppedes oli seis 1:1, sest 29. minutil oli täpne olnud Tuleviku mees Pavel Marin.

Teine poolaeg kujunes pingeliseks. Mängu viimasel minutil lõi penaltist värava Herol Riiberg. Kollaseid kaarte anti kolm: kaks Tuleviku mängijatele Tanel Langile ja Marco Budicile ning kolmas Kalevi mängijale Martin Vetkalile.

Pärast mängu ütles Herol Riiberg videoülekandes, et 90. minutil värav lüüa oli eriti magus. "Natuke nibin-nabin oli, aga kergendus oli suur. Ma arvan, et me väärisime seda võitu. Meil oli võimalusi väga palju, surusime terve teine poolaeg."

Martin Vetkal tunnistas, et viimase minuti penaltist 1:2 kaotada oli suur pettumus. "Terve mängu pingutasime päris hästi, alguses läksime juhtima," rääkis ta.

Hoolimata kaotusest, jäi Vetkal oma võistkonna mänguga rahule. "Hoidsime palli paremini kui varasemates mängudes. Poistel oli väga tugev pingutus."

Tallinna Kalevi peatreener Liivo Leetma ütles, et kiidab poisse pingutuse eest. Kuigi mõlemal poolel oli tema sõnul raske, oli Kalevil võimalik palli Tuleviku vastu hoida, mitte seda kiirelt ette mängida, ning mõtestatud rünnakuid ehitada.

Viljandi Tuleviku peatreener Sander Post leidis, et võidu tõi see, et Tulevik on parem võistkond. "Tekitasime rohkem momente ja lõpus tuli penaltist võit koju."

Nüüd on esimene mänguring läbi, Tulevikul 15 punkti ja tabelis neljas koht. "See on maksimum, mis esimene ring sai võtta. Oleme rahul ja töötame edasi," lausus Post.