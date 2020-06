Projekti esitaja Evelin Salu ja kohaliku elaniku Anne Voltšeki sõnul on järv hakanud uuesti kinni kasvama ning muda ulatub põhjas üle põlve. Linnavalitsuse majandusameti juht Riho Tipp on veendunud, et töö õnnestus sajaprotsendiliselt ning muda on järves minimaalselt.