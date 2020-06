Maja lammutamine ongi ilmselt kõige dramaatilisem muutus, mille Viljandi kesklinna ehitus endaga kaasa toob. Sellest on juba palju kirjutatud ning selle otsusega võib nõustuda või mitte nõustuda, ometi on see teatud kergendus: vähemalt on need aastaid väldanud vaidlused ja arutlused sel teemal lõppenud. Lahtiseks on jäänud veel vabadussõja monumendi küsimus. Loodetavasti lahendatakse see kiiremini ja otsustavamalt kui maja enda saatus.