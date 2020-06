Esmaspäeva hommikul ­ootab meid Emajõe Võrtsjärve-poolses otsas uhke kaater kolme vormis mehega. Need on keskkonnainspektsiooni Viljandimaa büroo inspektorid Jaanus Tera ja Aivar Udu ning Tartust seadusesilmadele appi saadetud Joonas Horn. Usaldame oma auto võõraste inimeste kätte, uskudes nende siirast lubadust see reidi tarvis sisseseatud staabi juurde sõidutada, ja kobime alusele. Natuke läheb aega, sest piltnik Marko on kodust pool elamist kaasa pakkinud, isegi isiklik padi on kaenlasse haaratud.