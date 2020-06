Heinatööd tehes tuleb tähelepanu pöörata loomadele

Alanud on igasuvine heinategu. Samal ajal on paljudel rohumaadega seotud loomadel poegade kasvamise aeg. Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et maaharija peaks olema heinateol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala servast serva või keskelt lahku. "Selline tegutsemisviis annab lindudele ja loomadele võimaluse masinate eest taanduda ning säästab põllumajandusmaastikele eriomast elusloodust," ütles ta.