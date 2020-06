Helimees, muusik ja voodiga Volkswagen

Sten Arvi juhib ürituste tehnilist produktsiooni pakkuvat ettevõtet ja on hinnatud helitehnik. Tema elukaaslane Merike Paberits on rahvamuusik ja pilliõpetaja. Lisaks tõsiasjale, et mõlemad on valinud leivale vorsti teenimiseks meelelahutaja raske elukutse, on nad kirglikud reisisellid.