Laupäeval algab Mulgimaa peremäng

Peremängu eestvedaja Jaanika Toome sõnul on tänavune mäng eriline selle poolest, et igal kihelkonnal on päris oma mängupäev ja nii toimub see tänavu viiel päeval. "Kõik huvilised saavad osaleda igas kihelkonnas pakutavates tegevustes, mida on sel aastal kokku enam kui 30," täpsustas Toome. Eelmisel aastal oli Mulgimaa peremäng jaotatud kolme päeva peale.