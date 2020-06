Cleveroni akadeemia esimene aasta: robotid, ATV-d, bändiproovid ja hunnik kaableid

Cleveroni akadeemias hakkas möödunud sügisel õppima 20 tudengit. Neile pakuti kogu õppeaasta vältel tasuta lõunasööki, 400-eurost kuustipendiumi, majutust ja õppemaksuvabastust. Soovijatele ka tasuta sõitu Viljandi ja Tartu vahel. Õppekava töötati välja koostöös Mainori kõrgkooliga ning kahe aasta pärast saavad tudengid bakalaureuseõppe diplomi.

Pea ees vette

32-aastasele Kristjan Kleimannile on esimesest akadeemia-aastast kõige eredamalt meelde jäänud õnnetus ATV-ga. "Ehitasime oma tiimiga puldiga juhitava ATV ja läksime seda õue katsetama. Midagi seal siis juhtus, et ATV kaotas juhitavuse ja sõitis täie hooga vastu seina. Tagajärjeks oli kõver ratas," rääkis ta.

Juba pereisast Kleimann on kursusel üks vanimaid, ent vanusevahet teistega ta probleemiks ei pea. Nagu ta ütles, saab ta kaasõpilastelt nooruslikku energiat.

21-aastase Margus Reintami sõnul on palju apsakaid juhtunud kaablite ühendamisel. "Üks tiim suutis komponendi läbi lühistada niimoodi, et terve ruum haises kärsanud elektroonika järele," märkis ta ning lisas, et selles koolis on palju pea ees vette hüppamist ehk ootamatuid ülesandeid ja uusi olukordi.

Seni on tudengid oma tiimidega ehitanud roboteid, mis korjavad põrandalt piiratult platsilt lauatennisepalle ja viivad need teisele, väiksemat sorti platsile. Kevadel hakati ümber ehitama ATV-sid, nii et masinat saaks juhtida nagu teleoperaator, samal ajal kui see läbib takistusrada. Iga praktiline ülesanne annab tudengitele uusi teadmisi ning nende üks eesmärke on kooli lõpuks koos Cleveroni inseneridega välja töötada iseliikuv kullerrobot.

Aega ka bändi jaoks

Üks kahest Cleveroni akadeemias õppivast tüdrukust, 20-aastane Ami Sild nentis, et tal on kursusega vedanud. "Me kõik aitame ja toetame üksteist."

Tema sõnul on kursus seadnud endale sihiks kahe aasta pärast kõik koos lõpetada. Nii on loodud ka kursuse bänd, milles mängib lisaks viiele tudengile praktika koordinaator Laido Valdvee.

"Nägin kunagi tudengeid linna peal pillikohvritega ringi kõndimas ja küsisin: "Oot-oot, te teete bändi ka või!?" Nemad vastasid jaatavalt. Seejärel uurisin, kas neil trummarit ka vaja oleks, ja nemad ütlesid, et on. Nii see juhtus," rääkis Valdvee.

Bänd mängib põhiliselt omaloomingut.

Ami Sild ütles, et paljud on temalt ahastuses uurinud, miks ta küll akadeemiasse minna otsustas – pealtnäha tundub seal nii raske. "Paigalseis on see, mis mulle ei meeldi," nentis ta. "Cleveronis saan ennast kogu aeg arendada ja proovile panna. Kool on raske, aga tehtav."

Kui üldiselt on tudengid kooliga väga rahul, siis mõni tõi välja ka puudusi. Margus Reintam tahaks näiteks vahetusaastaks välismaale õppima minna, kuid lendu, kellega koos pärast jätkata, ei ole. Ami Sild märkis, et igatseb vabaaineid, mis võimaldaksid ennast arendada. "Teistes ülikoolides on kõikvõimalike vabaainete hulk suur."

Sild tunnistas ka, et mõnikord on raskusi teemadest arusaamisega, sest õppejõud on oma eriala suured spetsialistid ja neil on raske õpilastega samastuda. Sellistes olukordades saab aga abi YouTube'ist ja kursusekaaslastelt.

Augustis kooli

Märtsis koroonaepideemia tõttu kehtestatud eriolukord mõjutas ka Cleveroni akadeemia tudengeid. Sel ajal keskenduti eelkõige teooriale.

"Algul saatsin tudengitele küll ka arendusplaanid ja ülesanded koju ning nad said need kodus ära teha, ent kui nägime, et eriolukord läheb pikemaks, panime praktika pausile," rääkis Laido Valdvee.

Tema sõnul lähevad tudengid nüüd juba augustis kooli, et kevadel pooleli jäänud praktika ära lõpetada ja septembris puhtalt lehelt alustada.

Tartus elav Kristjan Kleimann ütles koduõppe kohta, et temale see meeldis, sest ei pidanud muretsema edasi-tagasi sõidu pärast ja sai lapsega rohkem kodus olla.

Eriolukorra ajal oli tudengitel veebisilla vahendusel nädalas kaks-kolm teooriatundi ja seejärel lahendati koduseid ülesandeid.

Cleveroni asutaja Arno Kütt ütles, et koroonaviirusest tekkinud eriolukord mõjus ettevõttele kehvasti, kuid akadeemiaga tegelemise soov on alles. Sügisel siiski pole kavas uut lendu võtta.