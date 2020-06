Tartu plaanib kultuuripealinnana Viljandisse tuua nii näituse kui jalgpallimängu

Sakala keskuse juht Jaanus Kukk, kes on üks Tartuga koostöö eestvedajatest, ütles, et tänavu peale kultuurikorraldajatele mõeldud "Kultuurikompassi" muid ettevõtmisi Viljandis plaanis pole ning praegune ja järgnev aasta kuluvad veel suuresti ettevalmistustele. "Mõnes mõttes on see ka veel ideekorje ja heakskiidu saanud ideede uuesti lahtiharutamine ja ülekirjutamine. Need projektid kirjutati paar aastat tagasi, aeg on edasi läinud ja täna teame natuke rohkem rahakoti kohta," selgitas Kukk.