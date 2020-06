Õhuväe kopterid lendasid üle Viljandi

Eesti õhuväe kopterite esmane ülesanne on nii õhuväe kui ka teiste väeliikide väljaõppe toetamine. Lisaks sellele sooritatakse luure-, otsingu-, side-, patrull-, transpordi-, meditsiinilise evakuatsiooni ja vipplende. Nendega on abistatud politseid liiklusjärelevalves, konvoide eskortimisel ja kadunud inimeste otsingutel. Samuti on aidatud päästeametit metsa- ja maastikupõlengute kustutamisel vaatlusplatvormina.