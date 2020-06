Viljandi eelarvest on aastaid toetusi makstud läbipaistmatult ja puuduliku aruandlusega

Audit jõudis 32 ühingule määratud toetusi uurides järeldusele, et ei ole võimalik kindlalt väita, et 278 000 eurot maksumaksja raha on jaotatud linnavalitsuse kõigi liikmete erapooletu, objektiivse ja kaalutletud otsuse tulemusena. Samuti pole võimalik kindlalt väita, et raha on kasutatud mõistlikul viisil ja otstarbekalt, sest aruandlus on kas puudulik või pole seda üldse.