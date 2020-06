Politseinike jaaniaja algus: purjus juhid, lärmakad peod ja koduvägivald

"Nädalavahetusel kontrollisime Viljandimaal 1018 autojuhti ning nulliringiga paraku operatsiooni läbi viia ei õnnestunud," nentis politseikapten Meelis Lill. Neli autojuhti olid alkoholi tarvitanud ja nad kõrvaldati liiklusest. Ühtlasi tuvastati kaks juhtimisõiguseta juhti.

"Politsei oli nädalavahetusel ning on ka saabuvate jaanipühade ajal tänavatel suurendatud jõududega," lausus Lill ning kinnitas, et ohtlike liiklusrikkujate jaanipühad tulevad arestimajas, nii et nad teisi ohustada ei saaks.

Lill julgustas inimesi teatama ohtlikest autojuhtidest hädaabinumbril 112, sest vastasel juhul on üksnes aja küsimus, millal nad avarii põhjustavad.

Nii näiteks sai politsei 21. juuni varahommikul kella 5 paiku teate, et Viljandi vallas on auto kraavis ja joobetunnustega mees selle kõrval. Politseile selgitas too mees, et keeras kraavi, vältimaks kitsele otsasõitu. Mehel mõõdeti enam kui promilline joove. "Kas teelt väljasõidu põhjus oli kits või ebakaine pea, ei ole praegu selge," sõnas politseikapten.

Mitu teadet laekus nädalalõpul öörahu rikkumise kohta. Patrullil tuli korrale kutsuda lärmakaid seltskondi ja muusikakeskuse heli põhja kruttinud pidulisi, kes naabrite uneajaga ei arvestanud.

Muu hulgas tegeldi nädalavahetusel nelja perevägivallajuhtumiga, millest mõnes tingis ühe osalise agressiivsuse liigne alkohol.