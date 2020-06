"Võnge" kolib Mulgimaalt ajutiselt pealinna

"Linnavõnke" pikk päev ja öö on pungil suurepärast live-muusikat vaheldumisi maitsekate DJ-settidega. Lavalaudadele astub näiteks lakkamatult särav Daniel Levi koos peenetundelise Sander Mölderiga – kooslus, mida just ülearu tihti üheskoos esinemas ei kohta. Esimest korda üllatab melomaane akustilise kavaga siinse elektroonilise muusika tipp ja visiitkaart Noëp. Samuti on lubanud võnkujate kõrvadesse ja südametesse teraapilisi noote ja helikäike läkitada Mick Pedaja koos oma bändiga. Ning sellest unelusest jälle üles raputada meie elektroonilise postroki superstaar I Wear* Experiment. Väärt panuse oma satiirist kubisevate riimide ja mahedate biitidega annab "Linnavõnkele" uue põlvkonna räppar Sammalhabe, kes võtab endaga lavale kaasa Pärsia juurtega Suurbritannia artisti Moniji. Kuulajad viib helirännakule sügavahäälne vokalist, muusik ja laulukirjutaja Ellip, kes ammutab inspiratsiooni džässist, soulist ja hiphopist ning kannab seda edasi muusikasse, mida ühe žanriga piiritleda polegi võimalik.