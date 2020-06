Linna seisukoht: lõket teha ei tohi

Huntaugu mäel avaliku jaanitule korraldamise luba pole linnavalitsuselt küsitud. Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov ütles, et linn tänavu ühtegi avalikku üritust jaanipäeva puhul ei korralda ega anna ka ürituste korraldamiseks luba. Huntaugu mäele viidud puukoormat tuleb seetõttu käsitleda kui prügi ning see, kes selle sinna viis, peab selle ka ära koristama. Kui aga keegi peaks selle hunniku põlema panema, tuleb kutsuda tuld kustutama päästeamet.

Mittetulundusühingu Viljandi Talvepark eestvedaja Mart Kaas nentis, et ta mõistab inimeste soovi jaanituld teha, kuid kahjuks on kõnealune koht selleks väga sobimatu. «Meie hallatavale maale on toodud ehituspraht või lõkkematerjal ja otse mäe otsa statsionaarse uue lumekahuri kõrvale! Kui see nüüd põlema pannakse, siis ilmselt hävib ka 15 650 eurot maksev energiasäästlik torukahur,» märkis ta.