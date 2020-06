Ugala veebivestlusõhtud jätkuvad Andres Noormetsa ja Aarne Soroga

Sarja seekordne kohtumine on esmaspäeval, 22. juunil kell 19. Vestluspaar on Ugala teatri lavastaja Andres Noormets ja näitleja Aarne Soro.

Andres Noormets on lavastaja, näitleja, dramaturg, pedagoog ja improvisaator. Alustanud aastal 1988 Ugala teatris töötamist, on ta käinud pika tee ja pärast Viljandit liikunud loomingulistel radadel nii Endlas, Vanemuises kui ka teistes Eesti teatrites ning tegutsenud pedagoogi ja rahvusringhäälingu raadioteatri loovjuhina. 2017. aastast töötab Andres Noormets taas Ugalas lavastaja ja näitlejana.

Aarne Soro töötab Ugala teatris näitlejana aastast 1996. Teatritöö kõrvalt on ta mänginud paljudes mängufilmides ja teleseriaalides. Seda, et Soro on hinnatud ja armastatud nii kolleegide, publiku kui ka teatrikriitikute seas, tõestavad arvukad auhinnad ja nominatsioonid. Nädal aega tagasi pälvis Aarne Soro juba seitsmendat korda Ugala parima meesnäitleja preemia.