Võrtsjärvel kadunud meest pole leitud

Laupäeva õhtul järvel tehtud pinnaltpäästjate otsingud ei andnud tulemusi. Otsinguid jätkati pühapäeval pärast kella 10. Tartust saabunud tuuker koos vabatahtliku päästja ja ühe pääsenuga läks järvele Jõesuu sadamast. Otsinguid raskendab see, et täpne õnnetuspaik on teadmata.