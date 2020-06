Holstres õngitseti võidu

"Kui jaanipäeva sellel aastal pidada ei tohi, siis kalapüügivõistlust võib ikka," nentis üks võistluse korraldajaid Jaan Grents. "Kohale on tulnud võistlusõngitsejaid ja tavalisi õngitsejaid, noori ja vanu. Varem pole meil nii palju võistlejaid olnud. Eelmisel aastal oli alla neljakümne, nii et tänavu on rekord. Ega palju rohkem siia mahukski."