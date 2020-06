"Pöörane laat, pööraseid tüüpe on siin, aga eks meil laat alles alga," lausus kunstnik laupäeva pärastlõunal. "Meil siin on oma kohalik kaader juba päris koloriitne. Hakkamegi siin pööraseid üritusi tegema. Täna öösel on pööripäev, šamaan Heino on juba kohal, tema hakkab pööripäeva rituaali tegema."

Rituaali alguskellaajaks on 0.40 ehk suve ametlik algus. Nahkur rääkis, et pööramisega on plaan algust teha aia nurgast ning lõpuks jõuda välja Köstis asuvasse viie tee ristmikku. "Ega see siin niisama koht ole. Maja number on juba 88. Põnev!"