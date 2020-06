Plaadipoepäeval saab ka poe omanik kundedelt kingitusi

"Aprillis ilmuma pidanud releas'id jaotatakse ära kolme kuu erinevatele laupäevadele," rääkis poe omanik Jaak Kärmas. "Sel päeval ei jagata plaate põhimõttel, et suured ja vägevad Londonis saavad ja Viljandi jääb ilma, vaid ikka kes ees, see mees. Nii et kollektsionäärid paugutavad kogu Euroopa poed läbi, et mitte ilma jääda. Õngitsetakse siit ja sealt. Mina hakkasin saama kirju juba aprillis."

Kärmase kinnitusel on tänavune suurim hitt Toto "Live in Japan", mis polegi varem ilmunud. Soodsa hinnaga plaadi saamiseks on näiteks Viljandi plaadipoes juba üle kolmekümne sooviavalduse ja see on Kärmase sõnu tähelepanuväärne. Kuigi eriväljaanded veel ilmunud pole, on poes laupäeval tavapärasest rohkem külalisi.