Arvo Aller ütles Sakalale, et kohtumisel tulid kõneaineks teemad, mis meil on lõunanaabritega ühised: ­COVID-19 mõju põllumajandusele, Euroopa Liidu uue perioodi finantsplaan, kava «Talust taldrikule», bioloogiline mitmekesisus ning võõrtööjõud, mis on teemana mõlemale ministrile väga tähtis.