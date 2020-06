Meenutame esmalt ajalugu. Aasta tagasi astusid raekoja uksest sisse Viljandi folgipeo korraldajad, et saada kontakti selle ametnikuga, kes linnas valesti parkijatega tegeleb. Linnajuhid imestasid, et kust küll tulid folgilised hullule mõttele parkimiskorraldajat linnavalitsusest otsida, ja juhatasid nad politseimajja. Festivali korraldajad aga just politseist tulnud olidki, sest neile oli selgelt öeldud, et valesti parkijatega peab tegelema omavalitsus.