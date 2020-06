Ornitoloogiaühing ootab teateid valge-toonekure pesadest

Ühingu koduleheküljel on kirjas, et esimene valge-toonekure pesapaikade loendus korraldati Eestis 1939. aastal ja siis pesitses meil 320 paari valge-toonekurgi. Järjepidevalt on selle linnu asurkonda Eestis seiratud 1954. aastast.

Viimane põhjalik valge-toonekure loendus oli 2014. aastal, mil see oli osa Eestis tehtud rahvusvahelisest loendusest. Siis osales loenduses vabatahtlikuna ligikaudu 900 huvilist ning selgus, et Eestis pesitses 2014. aastal 4500–5500 paari valge-toonekurgi.

Uute pesade kirjapanekul tuleb olla täpne, sest ka mõnekümnemeetrine erinevus pesa tegeliku ja sisestatud asukoha vahel tekitab palju segadust. Veebirakenduse kaardi fotoversioonil ilmuvad suurendades nähtavale ka pisemad detailid, isegi elektriposti otsas olev toonekure pesa või selle vari, nii et pesa on võimalik kaardile märkida väga täpselt.

Oluline on, et pesa ei märgitaks kaardile mälu järgi. Kui kasutaja avastab, et mõni pesa on kaardil tõenäoliselt vales kohas, palutakse sellest teada anda aadressil margus.ots@eoy.ee.