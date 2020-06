Martin Palmiste valmistub tulevikku vallutama

Õpetajate meenutused Palmistega koos veedetud – just veedetud! – ajast täidavad lõpuks kolm lehekülge. Gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ütleb, et Martin on saanud justkui kolleegiks. Majandusõpetaja Külli Hiiemäe-Metsar tänab teda toreda koos veedetud aja eest. Õppejuht Ingrid Kärmas õhkab: «Martin on tõesti võrratu!» ning lisab, et kui võimalik, jätaks ta tolle klassi kordama. Muusikaõpetaja Aare Külama nendib, et Martin on hea näide sellest, mis kõik võib juhtuda, kui andekus kohtub töökusega. Klassijuhataja Tiia Pukk lausub tunnustavalt, et Martin on see inimene, kes teeb palju ja jõuab palju. Tubli. Töökas. Edasipüüdlik. Silmapaistev. Heatujuline. Avatud. Jutukas. Abivalmis. Tähelepanelik. Sõbralik.