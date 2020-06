Omamaised värsked viljad võistlevad turuletil kauge kandi omadega

Enamikul turumüüjatest polnud kaubaga muud seost, kui vaid vahendajaga sõlmitud leping olla turul, võtta raha ja ulatada kaup. Enamik seesugustest müüjatest pakkus välismaalt toodud värskeid vilju: maasikaid, mureleid, tomateid, kurke, kartuleid ja mustikaid.

Turukaupleja, kes oma nime avaldada ei soovinud, müüs Poolas kasvanud maasikate kõval ka Eesti omi, esimesed hinnaga neli ja teised kuus eurot kilogrammi eest. Pärimise peale, kas kallima hinnaga marja odavama kõrval ka ostetakse, ütles müüja, et ostetakse ikka, sest mõned eelistavad kodumaist kaupa, mõned jälle odavamat hinda. "See on alati nii olnud ja nii see ka jääb," lausus müüja veendunult. Hirmu, et kallima hinnaga maasikas õhtuks kätte jääb, tal polnud, sest on ainult müüja.

Põldmäe talu perenaine Hilja Ojamets müüs oma talu köögivilja ja Morna talu maasikaid, mille kilohind oli seitse eurot. Perenaine nentis, et ostmist on, aga vähe. "Rohkem läheb ikka sissetoodud lääne kaupa. Eesti maasikaid on raske müüa," rääkis Ojamets ja lisas, et jutt ei käi ainult maasikast, vaid sama lugu on kartuli, kurgi ja kõige muuga. "Varsti valmivad mul vaarikad, aga vaarikaid leiab turul praegugi, need on toodud Hispaaniast. Kui oled ikka välismaa kraami müüva kokkuostja kõrval, siis kodupõllul kasvatatul erilist minekut ei ole," kõneles Põldmäe talu perenaine.

Peegi-Kuressaare talu pakkus katteloori all valminud maasikaid teist päeva. Marjakilo maksis kümme eurot ja ostmiseks järjekorras seisma ei pidanud. Peegi-Kuressaare talu peretütar Evi Veskimäe lootis marjad turupäeva lõpuks siiski müüdud saada.

Maasikad võtavad talus enese alla ligi hektari maad. "Ei oska veel öelda, milline saak tuleb, aga tundub, et võib rahule jääda," lausus Veskimäe lootusrikkalt. Katteloorita kasvavatel taimedel valmivad marjad tema hinnagul ehk jaanipäevaks. Välismaise konkurentsi kohta lausus Vesikmäe, et sinna pole midagi parata, kuid alati on neid, kes eelistavad ja ostavad eestimaist.