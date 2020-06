Legendi juures peatub ratastel kleepsunäitus

Kleepsunäituse idee kasvas tegijate sõnul välja nende armastusest kõige väiksema tänavakunsti vormi ehk kleepsu vastu. “Oleme kamp innukaid släppereid ehk kleepsutajaid, kelle taskud on kleepsudest alati pungil, mistõttu võtab meiega jalutamine alati poole kauem aega,” seisab festivali kodulehel. “2018. aastal tegime esimese rahvusvahelise open call´i, mille tulemusena saadeti meile 7000 kleepsu. 2019. aastal oli see arv juba 11 000! Kolme aasta jooksul oleme koostööd teinud üle 300 kunstnikuga 35 riigist, kes on saatnud meile üle 19 000 kleepsu.”