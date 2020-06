Täielikku karskust pole võimalik ega mõtetki nõuda. See ei saa olla eesmärk omaette, sest vähe on neid inimesi, kes vahetevahel midagi veest kangemat ei sõõmaks. On see siis külm käsitööõlu pärast sauna maakodus, sõbrannaga südamest südamesse peetava vestluse kõrvale võetud vein või midagi muud, väiksemas või suuremas koguses alkoholi kuulub paljude täiskasvanute elu juurde.