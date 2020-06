Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill märkis kolmapäevases kirjas, et kesklinnas käsil olevate teetööde tõttu on liiklus suures osas ümber suunatud ning teiste seas peavad ringi sõitma bussid. Kivi tänavat on kimbutanud liikluskaos, sest autod pargivad mõlemal pool teed ning bussid ei mahu läbi. Korravalvureid on kutsutud sellele tänavale appi korda looma.