Kaevu veepeeglini on maapinnalt viis meetrit, vee sügavuseks mõõdeti kaks meetrit ja laiust on kaevul samuti ligi kaks meetrit. Kaevu seinad on vooderdatud ilmselt spetsiaalselt selleks otstarbeks tehtud lüheldaste telliskividega. Need on paika pandud meistrikäega ja seniajani suurepäraselt säilinud.