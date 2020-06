Mõisakülas toimetav mesinik Jorma Õigus möönis, et kevadise Läti-Eesti laada ärajäämine mõjus kahtlemata halvasti nii tema kui paljude teiste piirkonna väiketootjate rahakotile. «Ega see ostjatele ka rõõmu teinud, et istikud ja kõik muu vajalik kraam soetamata jäi, aga mis teha – selline on elu,» lisas Jorma Õigus.