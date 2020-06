"Kultuurikompass" juhatab Tartu 2024 Viljandisse

Sihtasutuse Tartu 2024 programmikoordinaatori Erni Kase sõnul on kultuuripealinna programmi laienemine Viljandisse kinnitus hästi käivitunud regioonidevahelisele koostööle. "Tartu linn võitis Euroopa kultuuripealinna tiitli koos veel 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega, kellega on sel aastal jätkunud tihe koostöö." Ka on foorumil arutusele tulevad teemad valitud koostöös Põlva-, Võru-, Tartu- ja Valgamaa ning Viljandi linna kultuurijuhtidega.

Kase sõnul on Viljandis toimuv foorum "Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?" väga oluline kultuuripealinna programmi ettevalmistamise seisukohast. "Ligipääsetavusest räägitakse sageli kui teemast, mis puudutab eelkõige erivajadustega inimesi, kuid teenuste ja info kättesaadavus on mureks tegelikult väga erinevatele kultuurikogejatele," selgitas Kask. "Foorumil räägime sellest, kuidas tagada erivajadustega inimestele ligipääsu kultuurisündmustele, ent toome näiteid ka sellest, kuidas kaasata eakaid või noori kultuurikogejaid ning luua publikule ligipääse paikadesse, kuhu on keeruline jõuda."

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et "Kultuurikompassi" korraldamine on esimene paljudest põnevatest kultuuripealinna sündmustest, millesse Viljandi oma panuse annab. "Meie inimestele on see märk, et Viljandi on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna osa ja loodetavasti inspireerib see edaspidigi välja käima põnevaid ideid," rääkis Timpson. "Tiitliaasta 2024 lähenedes tuleb ametlikku programmi kuuluvaid sündmusi linnas veel ja Viljandi annab kindlasti oma panuse, et Euroopa kultuuripealinnaks olemine tervet Lõuna-Eestit positiivselt mõjutaks," sõnas Viljandi linnapea.