Keskkonnaamet taotleb Soomaale rahvusvahelist tunnustust

Säästva turismi sertifikaat on Euroopa kaitsealade liidu tunnustus kaitsealade piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, sest see on loodussäästliku turismi kvaliteedimärk.

"Teisalt toob tunnustus piirkondade edendajatele kaasa kohustuse sellega jätkata, et olla kooskõlas looduskaitseliste eesmärkidega. Teine võtmesõna on kohalike elanike kaasamine," ütles keskkonnaameti looduskaitse osakonna projektijuht Nele Sõber pressiteates.

"Matsalu ja Soomaa piirkond on rahvusparkidest laiemad," sõnas Nele Sõber. "Ehkki paljud kohalikud tooted ja teenused jäävad kaitsealadelt välja, mõjutavad need kaitsealasid siiski. Seetõttu on oluline analüüsida kõiki koostööaspekte nii, et need toetaksid kohalikku majandust, hoides samal ajal piirkonna loodusväärtusi ja kultuuripärandit."