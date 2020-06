Vanad andmekandjad tuleks tühjaks teha

"Paljudel juhtudel on tegemist inimese mõjutamisega, ilma et kurjategijatel oleks reaalselt kannatanu kohta kompromiteerivat materjali. On ka olukordi, kui hooletuse või teadmatuse tõttu satub kurjategijate valdusesse andmeid, mille avaldamine kahjustaks oluliselt inimese mainet. Õnneks ei ole neid juhtumeid palju, kuid hoolikas peab sellegipoolest olema," toonitas kriminaalbüroo juht.

"Üldiselt on kannatanute käitumine olnud ähvardavate kirjade saamise korral ainuõige: nad on kohe ühendust võtnud politseiga. Probleem seisneb aga selles, et kurjategijad kasutavad ära inimeste hooletut digiandmete käitlemist. Järjest rohkem andmeid salvestatakse digitaalselt ning nende kaitsmine on sama oluline kui füüsilise vara eest hoolitsemine. Kui inimene on kindel, et tema andmed on kaitstud, ei pea ta väljapressimisi kartma," rääkis Rainet Juuse.