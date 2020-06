Paala järves öösel kadunud mees leiti uppununa

Politsei pressiesindaja Kerly Virk rääkis, et tuukrid alustasid järves tööd umbes kella kümne ajal ning vähem kui tunni möödudes leidsid nad mehe surnukeha.

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Tiit Piiskoppel rääkis öösel, et pealtnägijate sõnul oli alkoholi tarvitanud mees järve ujuma läinud ning vee all vajunud umbes 20 meetri kaugusel kaldast. Päästeameti andmeil on tõenäolises uppumiskohas vee sügavus kuni 10 meetrit.