Helena Braun: Euroopa tarbib, nagu meil oleks kolm planeeti

​Braun töötab juba teist koosseisu Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi kabineti liikmena. Ehkki Timmermans tegeles roheteemadega ka komisjoni eelmise koosseisu ajal, kui valmis eelmainitud plastidirektiiv, on tema positsioon selles vallas nüüd veelgi prominentsem: tema vastutusalaks on Euroopa Liidu üks tähtsamaid algatusi rohelepe. Braun vastutab Timmermansi kabinetis ringmajanduse, bioloogilise mitmekesisuse, nullsaaste ja mürgita keskkonna ning metsastrateegia eest. Teisisõnu laias laastus selle eest, kui elukõlblik maailm tulevikus on.