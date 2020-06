Abja-Paluoja on 2021. aastal soome-ugri kultuuripealinn

Mulgi kultuuri instituudi juhataja Ave Grenberg ütles vahetult pärast tulemuse teadasaamist Sakalale, et emotsioonid on ülihead. "Me oleme väga rõõmsad. Nüüd alles töö läheb lahti!" lisas ta.

Sakala on kirjutanud, et soome-ugri kultuuripealinna valimise eestvedajad Eestis on põlisrahvaste arengu keskus ja soome-ugri rahvaste noorteühendus ning lisaks järgmisesse aastasse planeeritud mitmekülgsetele ettevõtmistele annab see tiitel laiemat kõlapinda soome-ugri rahvaste seas.