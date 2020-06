Nagu nentis juhendaja, gümnaasiumi emakeeleõpetaja Marja-Liisa Raudne, kes on lehel silma peal hoidnud alates gümnaasiumi esimesest sügisest, oleks ilmselt viisakas öelda, et võit tuli üllatusena, aga tegelikult teavad tegijad ise ka, et nad teevad väga head lehte. Võidu tõid tema sõnul just tegijad, õpilased.