Juhtkiri. Mõtlematu samm

Milline mõttevahetus Espaki juhatuse esimehe ja Viljandi linnavalitsuse ametniku vahel aset leidis, pole teada, sest vestlustest ei jää jälge maha. Kõige tõenäolisem variant on see, et üksteisest saadi valesti aru, ning juhtunut võib nimetada möödarääkimiseks.