Kolga-Jaani kandi Sillaotsa talu noorperemees Jarmo Kass ütles, et paar vihmast ilma panid marjad mädanema, sest katte all on päris niiske. ««Polka» sordi taimed on väga tihedad ka. Pool varajasest maasikasaagist läks kindlasti selle nahka,» kõneles Kass. «Oma lollus muidugi ka: hahkhallituse vastu on vahendid välja mõeldud, aga mina neid ei kasuta.»