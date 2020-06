Viljandi autojuhid tunduvad arvavat, et parkimist keelavad märgid on sinna lihtsalt ilu pärast pandud. FOTO: Elmo Riig

LÄINUD REEDEL korraldati Viljandis Kivi tänaval liiklust ümber ja toodi kohale liiklusmärgid, mis keelasid ühel pool teed parkimise. Teisipäeval muudeti liikluskorda veelgi ja parkimine keelati sel tänaval sootuks. Aga tundub, et ajutised liiklusmärgid on sinna pandud lihtsalt ilu pärast, parkimist need ei sega.