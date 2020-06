Vallavanem ei avaldanud koolijuhi lahkumise põhjuseid ka volikogu liikmele

Endine vallavanem, nüüdne volikogu liige Tõnu Aavasalu saatis eelmisel nädalal Hermann Kalmusele arupärimise kuue küsimusega. Ta soovis teada, mis põhjustel Suure-Jaani kooli direktor Epp Välba ametist lahkub, kuid selgitust ta ei saanud.

Kalmuse vastuse järgi oli töölepingu lõpetamine poolte kokkulepe ning tööandja ja töötaja on kokku leppinud selleski, et lõpetamise põhjused on konfidentsiaalsed.

Eelmisel nädalal kinnitasid nii Kalmus kui Välba Sakalale, et nad on sõlminud kokkuleppe, mille järgi kumbki pool töölepingu lõpetamise põhjuseid ei kommenteeri. Välba lisas, et lahkumine ei olnud tema initsiatiiv ning ta oleks hea meelega koolijuhina jätkanud.

Vallavanem ei seletanud lahkumise põhjuseid ka 5. juunil kohtumisel Suure-Jaani kooli õpetajatega.

Arupärimisele vastates kirjutas Kalmus, et konfidentsiaalsuse kokkulepe on sõlmitud kirjalikult, see on üks osa Epp Välba töölepingu lõpetamisest ja on sõlmitud töölepingu lisana. Kalmus kinnitas vastuses, et koolijuhi lahkumine ei ole poliitiline kokkulepe.

Volikogu liige tundis järelepärimises huvi, miks pole valla dokumendiregistris kajastatud ei õpetajate saadetud Epp Välba toetuskirja ega hoolekogu kirja, milles küsitakse koolijuhi ametist vabastamise põhjuseid.

Vallavanema sõnul polnud tarvidust kumbagi kirja dokumendiregistris avaldada, sest pöördumine oli saadetud vallavanemale ja valla haridusspetsialistile. Seda kirja polnud ka Suure-Jaani kooli dokumendiregistris ning kirjal polnud toetajate allkirju.

Ka hoolekogu kiri ei vajanud Kalmuse arvates avalikku registreerimist.

Õpetajatega on Kalmus nüüdseks kohtunud ning hoolekoguga seisab arutelu ees täna õhtul. Varem on vallavanem Sakalale kinnitanud, et ka seal ei saa ta avada direktori lahkumise põhjuseid.

Arupärimise vastuse lõpus leiab Kalmus, et tema tegevus on olnud läbipaistev ning hoolekogu, kooli juhtkonda ja õpetajaskonda kaasav.