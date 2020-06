Noored kliimaaktivistid avaldavad toetust Niilusoo raba kaitsjatele

Sakala kirjutas aprillis sellest, kuidas Kolga-Jaanis turbatoodete tehast pidav aktsiaselts Mikskaar kavatseb rajada aleviku ümbrusesse turbamaardla ning paljudele kohalikele see plaan ei meeldi, sest see tähendaks tolmumuret ning looduskaunitest kohtadest ilmajäämist. Toonases artiklis rääkis ettevõtte juhataja Kristel Tombak, et tõepoolest on plaanis rajada turbamaardla, kuid tõi välja, et käesoleva aasta sees ei näe ettevõte selle rajamiseks võimalust. Tombaku seletusel on ettevõte toiminud igati seaduspäraselt ning kõik maardla avamiseks vajalikud load on keskkonnaametis ja teistes asjaomastes instantsides saanud heakskiidu. Samal ajal tunnistasid kohalikud inimesed, et ehkki turbamaardla rajamise kohta oli kuuldus seal kandis levinud juba aastaid, ei pööratud sellele erilist tähelepanu ja arvati, et see käib vaid pisikese, 13 hektari suuruse maalapi kohta. Tähelepanuta jäi aga asjaolu, et samal ajal andis keskkonnaamet välja veel teisegi kaevandamisloa ja see puudutab juba 150 hektarit. 2012. aastal seda luba uuendati. Suurest maardlast ei teadnud piirinaabridki midagi, rääkimata siis Kolga-Jaani elanikest. Kolga-Jaani piirkonna kogukond on moodustanud vabaühenduse Niilusoo, et seista puhta keskkonna ja elurikkuse säilimise eest. Ühing on asunud tegutsema Niilusoosse turbakarjääri rajamise peatamise nimel ning teinud ettepaneku rajada Niilusoo alale hoopis kohaliku tasandi kaitseala ja õpperada. Mittetulundusühing Niilusoo on saatnud keskkonnaametile pöördumise sooviga tühistada turbakarjääri rajamist võimaldav kaeveluba ning teinud katse astuda dialoogi Viljandi vallavalitsusega.