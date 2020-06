Eriolukorra tõttu ärajäänud etendusi on Ugalal nagu teistelgi teatritel ohtralt ning publiku ette ei tulda enne augusti algust. Nende, enamjaolt väljamüüdud etenduste piletitest on teater vahetanud umbes 60 protsenti ümber uute vastu sügiseks ja talveks. Veidi alla poolte piletite raha on ostjatele tagastatud. Kuid on ka kolmas võimalus, mida teater on publikule pakkunud – soovi korral jätta kasutamata pileti raha Ugala teatri heategevusfondi.